Il poligono di tiro di Busso intitolato al professor Salvatore Musacchio

Domani, domenica 12 agosto, il campo di tiro di Busso, in contrada Fonte La Paglia, sarà intitolato a Salvatore Musacchio, architetto e professore di Portocannone, scomparso il primo marzo del 2016 per un attacco cardiaco. “Il ricordo di Salvatore continuerà a vivere con noi, attraverso il suo hobby e la sua passione”, dichiara Franco Carunchio, dell’Associazione Tiratori Sportivi Nettuno. Emozionata la moglie Lina: “Ringrazio gli amici dell’Associazione: per me e per le mie figlie sarà un giorno davvero speciale”.

La cerimonia di intitolazione del poligono, concesso in comodato d’uso dal comune di Busso, prenderà il via alle ore 10 e vedrà, tra gli altri, la presenza del primo cittadino della comunità bussesse, Michele Palmieri, e l’assessore Mario Giancola. “Ringrazio l’amministrazione comunale – continua Carunchio – per l’impegno, il tempo e lo spazio che ci ha concesso”.

Salvatore Musacchio era uno dei soci fondatori dell’Associazione Tiratori Sportivi Nettuno, che ha sede a Guglionesi, nata nell’agosto del 2015. “All’inizio della nostra avventura associativa eravamo in cerca di un campo da tiro da gestire – spiega Carunchio – e tra una battuta e l’altra decidemmo che il primo di noi che fosse venuto a mancare avrebbe dato il proprio nome al poligono”. Purtroppo è toccato a Salvatore “che era anche uno dei più giovani dell’associazione: cercheremo di onorare al meglio il suo nome, il suo ricordo”.

Commossa la moglie Lina: “Salvatore era un appassionato di caccia e di armi. Amava condividere le sue passioni e si è sempre impegnato per coinvolgere più persone possibili. Sono grata a Franco e a tutti gli amici dell’Associazione: domani, per me e per le mie figlie, sarà un giorno davvero speciale”.