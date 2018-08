Entreranno in servizio fra meno di ventiquattrore gli undici vigili estivi selezionati dall’Amministrazione Comunale tramite bando. Domattina 4 agosto, infatti, durante il secondo giorno di festa patronale, timbreranno per la prima volta il cartellino per dare un rinforzo prezioso al personale effettivo della Polizia Locale di Termoli in un periodo in cui c’è la necessità di una maggiore presenza sul territorio.

Dopo la riunione di venerdì 3 agosto con il Comandante pro tempore della Polizia Municipale Antonio Persich, che ha fornito loro le direttive necessarie per svolgere al meglio il compito assegnato, i nuovi agenti inizieranno il servizio effettivo destreggiandosi tra le strade termolesi, fornendo supporto ai tanti turisti che invadono la città in questi giorni e sanzionando chi non rispetta la legge.

Il loro sarà un lavoro svolto nel massimo rispetto della divisa che li vedrà in carica circa un mese, fino al 6 settembre per la precisione, anche se la graduatoria attuale durerà tre anni. Il Comune, infatti, potrà attingere da questo elenco in “periodi predeterminati dall’Amministrazione anche in modo frazionato”, come specificato dal bando pubblicato il giorno 11 maggio 2018.

Le nuove unità avranno il titolo professionale di agente di polizia municipale e sono state selezionate tra quelle presenti nella graduatoria di merito. Lavoreranno sia a tempo pieno che a tempo parziale attraverso un contratto di categoria C, per garantire maggiore sicurezza e prevenzione sul territorio in vista delle ultime ricorrenze del cartellone estivo. Il personale, impiegato per “esigenze straordinarie presso il Comando di Polizia Municipale”, così come stabilito dal bando, andrà ad affiancare l’organico già in servizio per migliorare le attività sul territorio.