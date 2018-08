Fra pochi giorni il pallone tornerà a rotolare. Dopo quasi quattro mesi di pausa riecco il calcio regionale e il Città di Termoli riparte con tecnico e giocatori nuovi, ma coi problemi di sempre legati alla mancanza di strutture adeguate. “Non abbiamo un campo” segnala la società presieduta da Marco Castelluccio, che domenica 26 agosto sarà impegnata sul campo del Trivento per il primo turno di Coppa Italia regionale.

La preparazione è iniziata lo scorso 17 agosto agli ordini del tecnico ex Venafro Giuseppe Capaccione, 60 anni e una lunga esperienza alle spalle sui campi regionali del Molise e della Campania. Confermata gran parte della rosa che l’hanno scorso ha inseguito a lungo l’Isernia per poi mollare la presa in primavera e finire al sesto posto. Ci sono quindi gli attaccanti Mallardo e Cirigliano, punti di forza nella prima parte della passata stagione. Ancora in giallorosso anche Capozzi, Gagliano, De Rosa e Traino, per citarne alcuni.

“Abbiamo ingaggiato D’Ausilio, difensore centrale del 2001m che arriva dalle giovanili del Napoli e ha fatto un’esperienza alla Reggina. Poi abbiamo preso Camporese, esterno destro classe 2000, dal Pomezia. E stiamo chiudendo per altri tre acquisti, due centrocampisti e un difensore – assicura il presidente Marco Castelluccio -. Siamo in trattativa con D’Allocco e posso anticipare che i tre che arriveranno hanno tanta esperienza e arrivano da Napoli”.

Dalla città partenopea sono sbarcati anche forze nuove per la società, che tra l’altro ha cambiato nome in Asd Città di Termoli 1920 e ha riacquisito il vecchio logo giallorosso. “Per il momento non posso rivelare i nomi dei grossi imprenditori che mi affiancheranno – dice Castelluccio -. Uno di loro ha anche una società in serie D e stiamo avviando una collaborazione”.

L’obiettivo del club è ambizioso ma realistico. “Un campionato di vertice, anche se il Vastogirardi ha allestito un’ottima squadra. Però, come si dice, il pallone è tondo”. In attesa del debutto stagionale del 26 agosto, per la metà della prossima settimana si sta organizzando un incontro amichevole con il Foggia.

Il problema però è il campo. “Ieri 21 agosto ci hanno mandato via dal campo del Cannarsa. Dove dovremmo provare gli schermi, sulla pista di atletica? Non sappiamo dove andare” denuncia il presidente. “Per la prima partita di campionato, quella del 9 settembre, stiamo cercando una sistemazione”. Castelluccio preannuncia battaglia: “Mi rivolgerò al presidente Toma, al Coni, anche alla Procura, ho già contattato il mio avvocato. Ci negano l’utilizzo del Cannarsa, noi non chiediamo soldi e ricordo che l’utenza del gas è intestata alla nostra società”.

Dal Comune smentiscono però di aver negato l’utilizzo del terreno di gioco. “L’accordo è lo stesso dell’anno scorso. Il campo si potrà usare alla domenica, una volta ciascuno per le società Città di Termoli e Termoli 2016 e una volta durante la settimana. Non si può fare diversamente o il manto erboso si rovinerebbe e avrebbe bisogno di molta più manutenzione”.