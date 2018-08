Il Circo Massimo di Termoli

Chi non lo conosce, il Circo Massimo,

quello delle bighe resiste a Roma

ma a Termoli nasce da Piazza Bega,

con la prossima apertura stradale.

La partenza, dei cocchi a due ruote,

è nei pressi del Liceo Scientifico

e così l’arrivo, della gara equestre.

Quindi, costeggiando la ferrovia,

fino al ponte dell’Università,

poi l’opposto rettifilo del Duca,

degli Abruzzi. Alla stazione il Freccia,

Rossa, a modello di velocità.

Il fondo in sabbia, come nel passato;

da noi l’arena fine della spiaggia.

Giusti, i rettilinei paralleli

raccordati da due curve, strette.

Sulle carrozze i candidati a sindaco

e la pletora dei tanti proconsoli.

Tra la polvere, c’è sangue e sudore

del futuro Consiglio Comunale!

Andri010818 Parafrasi = confrontandosi, non tanto casualmente, con la cultura del passato riusciamo a scorgere che direzione prenderà il futuro o, forse, solamente a capire il dipanarsi del presente, almeno nella configurazione architettonica del luogo dove viviamo. Venti versi endecasillabi, esenti da qualsiasi rima, per avere una visione spettacolare di un circuito cittadino in cui far competere i candidati al municipio (città assoggettata ai romani, che manteneva il diritto di amministrarsi da sola ma non godeva i diritti politici di Roma).