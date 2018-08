Il centro storico ospita la prima passeggiata a 6 zampe: successo per la giornata degli animali

Metti una sera d’estate nel posto più affascinante del paese, tra vicoli e piazzette. Metti tanti cittadini – di ogni età – che amano gli animali e sanno cono come trattarli e come gestire contemporaneamente la sicurezza altrui e la felicità del proprio cane.

Un bellissimo colpo d’occhio ieri sera nel centro storico di Guglionesi, che ha ospitato l’iniziativa a conclusione della festa dedicata agli animali organizzata da Zampe nel Cuore Onlus con il patrocinio del comune di Guglionesi.

La passeggiata a 6 zampe, inedito locale che certamente verrà ripetuto vista la risposta che ha ottenuto, ha visto cani e padroni attraversare gli scorci più interessanti della zona antica del paese sotto la guida di Nicolino Del Torto e a Rosina Tana che con brevi descrizioni hanno fornito elementi storici per la conoscenza del borgo. Con loro anche un educatore cinofilo che ha spiegato, caso per caso, come portare a spasso l’amico a quattro zampe.

La passeggiata ha chiuso, con successo, la prima giornata dedicata agli animali che rientra tra le iniziative dell’agosto guglionesano. Fra le altre cose ieri, 2 agosto, sono stati installati in alcuni punti del paese i distributori di sacchetti ecologici, organizzati laboratori per bambini e animazione e lezioni didattiche a tema con medici veterinari e nuclei cinofili.