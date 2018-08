Il battesimo di Noemi Iacurto

Nella Chiesa di San Giuliano Martire la piccola Noemi Iacurto ha ricevuto il sacramento del battesimo. In questo momento di grande emozione ti siamo vicini per augurarti un futuro pieno di gioia e felicità: con immenso affetto, mamma Simona, papà Paolo i padrini Gildo e Melania, i nonni, gli zii e parenti tutti. Il Battesimo è un attimo, ma l’amore di Dio che ti segue e ti protegge è per tutta la vita, auguri piccola Noemi da zia Maura.