Nessuna offerta valida e il bar, almeno per ora, non riapre. Sembra paradossale in un periodo storico in cui il lavoro latita, ma l’avviso pubblico del Comune per la concessione e la gestione del chiosco del parco comunale è stato un flop. Aggiudicazione saltata a causa della mancata di domande ammissibili.

Dire che nessuno ha voluto riaprire il locale ai piedi del Teatro Verde è forse esagerato. Tuttavia la vicenda ha dell’incredibile. Alla scadenza del 9 luglio scorso infatti all’Ufficio Protocollo del Comune sono arrivate tre buste, di tre privati cittadini. Sfortunatamente, come riporta la determina comunale del 10 agosto scorso, due di quelle istanze non sono giunte in busta chiusa e sigillata. Un’ingenuità da parte di chi ha fatto domanda? Può darsi. Il risultato è stato l’esclusione dei due.

Ne è rimasta soltanto una in ballo ed è al proponente che il Comune si è rivolto con una lettera di invito affinché partecipasse alla procedura negoziata per la concessione e la gestione del chiosco. Ma inopinatamente l’autore della domanda non ha presentato più nulla entro la scadenza del 6 agosto.

Alla dirigente del servizio Patrimonio Brigida Barone non è rimasto altro che concludere la procedura senza aggiudicazione. In sostanza il bar resterà chiuso, a meno che il Comune non decida di riprovarci e dia la possibilità a qualcuno di aprire l’attività. Un servizio di cui oggi al parco si sente particolare bisogno, dato che chi va a correre, o porta a spasso il cane o i bambini a giocare, non può nemmeno concedere una bottiglia d’acqua o un caffè.

Resta il dubbio che in molti abbiano valutato poco conveniente tenere aperta l’attività in un luogo che specialmente d’inverno è poco frequentato, considerando che le piscine sono ancora in attesa di restauro e il Teatro Verde è aperto per pochissime serate estive. La rimessa a nuovo di queste due strutture potrebbe essere la chiave per rendere più appetibile anche il chiosco.