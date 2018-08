I migliori scorci del paese in formato maxi, nuovo benvenuto a Petacciato

Le foto degli scorci migliori come benvenuto. Sul muraglione di via Mediterraneo, proprio alla svolta per Petacciato marina, da qualche giorno c’è una novità.

Si tratta di alcune foto in formato maxi che sono state appena al muro e che offrono adesso un biglietto da visita ben diverso per il centro costiero. Il lavoro iniziato pochi giorni fa, è stato completato in tempi record sabato mattina 11 agosto col grande impegno del vice sindaco petacciatese Antonio Di Pardo.

La spiaggia, il mare, le case vecchie, il Palazzo Ducale, la chiesa di Santa Maria, la torre saracena diroccata, l’interno della chiesa del Sacro Cuore, una vista della Majella dalle colline petacciatesi. Questo l’insieme di immagini scattate da fotografi amatoriali. Le gigantografie sono state sistemate hanno trovato l’apprezzamento di molti e danno un volto diverso al primo impatto col paese per chi arriva dalla statale 16.