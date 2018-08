Si chiama Alfredo Marini, ha 21 anni ed è di Termoli. E’ lui il nuovo segretario regionale dei Giovani democratici del Molise: è stato eletto al termine del congresso regionale che si è svolto domenica 5 agosto nella sede del Pd di Campobasso. In via Ferrari c’erano anche i consiglieri regionali del Pd, l’ex vice presidente del Consiglio regionale Vittorino Facciolla e la segretaria regionale Micaela Fanelli, che hanno dimostrato disponibilità e attenzione rispetto alle istanze del rinnovato gruppo dei giovani.

L’impegno per il Molise del futuro nel contesto degli Stati uniti d’Europa e la riforma interna dell’organizzazione giovanile: questi i due obiettivi pianificati al termine di un “percorso congressuale sviluppato all’insegna dell’inclusione e dell’unità”, come si legge al termine della nota inviata alla stampa dopo la riunione.

Inoltre, si punterà a valorizzare i giovani, i loro progetti e le loro idee all’interno del Partito democratico che ha bisogno di ripartire dopo il doppio ko elettorale. Una riflessione in tal senso è in atto anche a livello nazionale.

Marini ha ringraziato il segretario uscente Renato Freda e tutti i dirigenti uscenti perché, le sue parole, “senza il loro apporto e lavoro non sarebbe stato possibile ripartire”.

La segreteria regionale sarà nominata dal nuovo segretario entro la prossima settimana.