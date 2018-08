I fusilli al ragù di Portocannone ottengono il ‘Bollino della Salute’. “Traguardo importante”

I ‘fusilli al ragù’ ottengono il bollino di qualità e diventano piatto tipico della tradizione culinaria di Portocannone. Pietanza, dunque, che giovedì 16 agosto entrerà ufficialmente nella storia della gastronomia molisana di territorio come patrimonio della comunità di Portocannone e della rete dei Borghi della Salute, “con l’orgoglio di aver certificato che gli ingredienti sono tutti locali”, dichiara il dottor Marco Tagliaferri presidente dei ‘Borghi della Salute’. La ricetta potrà essere esibita nel menù dei ristoranti locali come piatto della tradizione di Portocannone.

Un importante traguardo curato personalmente dall’Assessore alla Cultura comunale Cristina Acciaro, la quale ha operato con l’obiettivo primario “della valorizzazione del territorio, della sua storia, della sua civiltà, della sua arte in tutte le forme in cui si manifesta e che denota la consapevolezza di ciò che siamo nel rispetto di ciò che siamo stati e la rielaborazione delle esperienze in funzione dei cambiamenti epocali della società attraverso la tradizione. Grazie al dottor Marco Tagliaferri che mi ha affiancato in questo percorso”.

Questo è un primo grande risultato della comunità dei ‘Borghi della Salute d’Italia’, della quale Portocannone fa parte, che da oggi “vede l’inizio della realizzazione del progetto: Piatto della Tradizione – continua il presidente Tagliaferri -. Di notevole importanza scientifica, culturale e salutistica, l’iniziativa intende comunicare che è possibile guardare al futuro nella difesa della propria identità gastronomica”.

Una molisanità di produzione a tutela della salute “per riappropriarsi di quella dieta Mediterranea che la globalizzazione ci ha fatto smarrire, con la diretta conseguenza di vedere aumentare le malattie del benessere – conclude Tagliaferri -. Una Mediterraneità di Territorio fondata su una produzione locale e non sul cibo della globalità”.

Un grande riconoscimento, per il risultato ottenuto, va dato all’associazione “Beata Vergine Maria di Costantinopoli che da 17 anni utilizza prodotti locali per la sua realizzazione nell’ambito della omonima sagra che richiama circa 5mila turisti nel nostro territorio” afferma la Acciaro, la quale è anche la referente locale dell’associazione ‘Borghi della salute’. Da quest’anno, poi, la Sagra dei Fusilli, che si svolgerà il 16 e il 18 agosto, potrà “esibire il Bollino della Salute che attesta le certificazioni di qualità dei prodotti utilizzati” conclude la Acciaro.

La cerimonia di consegna del “Bollino della Salute” avverrà giovedì 16 agosto a partire dalle ore 18 nella sala riunioni di Palazzo Manes quando, nell’ambito della manifestazione “Tradizione e Salute”, il dottor Marco Tagliaferri consegnerà l’importante riconoscimento al sindaco Giuseppe Caporicci. Durante la cerimonia, oltre agli interventi di vari relatori, si terrà un laboratorio pratico dove chi vorrà potrà mettere le mani in pasta e imparare a fare i fusilli. La dimostrazione sarà tenuta dalle signore dell’associazione Beata Vergine Maria di Costantinopoli. Al termine del convegno si terrà la prima serata della tradizionale “Sagra dei Fusilli” nel piazzale del parcheggio dello stadio “Dei Pini”.