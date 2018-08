I corsari del Corso

Arriva l’ora X, quella in cui il sole dell’ora di pranzo picchia talmente forte da svuotare le strade e mettere in fuga anche i più coraggiosi. Il Corso Nazionale di Termoli diventa deserto e i soliti pirati della viabilità ne approfittano per fare indisturbati la traversata. Aggirano il dispositivo anti-van, cioè le fioriere piazzate per costringere i furgoni a uno slalom rallentando così la velocità, e prendono la bella scorciatoia, contando sul deserto circostante.