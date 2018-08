“Ripartiamo dalle belle soddisfazioni che nella passata annata siamo riusciti a toglierci in campo e fuori come società, con la realizzazione di tanti progetti differenti oltre alle affermazioni ottenute nei vari campionati ai quali abbiamo partecipato con le nostre squadre – ha dichiarato il presidente degli Hammers Benito Suliani – e siamo consapevoli che ogni stagione è una sfida da affrontare con serenità ma anche con tanta determinazione perché il nostro è uno sport che ha bisogno ancora di essere divulgato nel nostro contesto locale in modo costante. Non a caso quest’anno intensificheremo le nostre attività nelle scuole di ogni ordine e grado, per permettere ai ragazzi di fare attività fisica all’insegna di importanti valori morali”.

I seniores che parteciperanno al campionato di serie C2 saranno i primi a indossare i caschetti e ad allacciare gli scarpini, infatti, dal 31 agosto al 2 settembre, per loro, insieme alla folta pattuglia degli under 18 aggregati alla prima squadra, ci sono tre giorni di intensi allenamenti fisici, di sedute di tattica e di tecnica sotto lo sguardo attento del coach Pasquale Sommella, confermatissimo al timone della squadra rossoblu che nella passata stagione ha sfiorato di un niente i play off per il salto di categoria.

Per coach Sommella si tratta della terza annata di fila sotto i colori della squadra di rugby della città di Campobasso a dimostrazione di quanto sia costante e lungimirante il progetto di crescita degli Hammers, improntato su una linea di continuità fortemente rimarcata.

“Il ritiro di Decorata sarà un modo per ripartire concentrati soprattutto su noi stessi, su quello che vogliamo migliorare nel nostro gioco e nel nostro comportamento in campo – spiega coach Sommella – e non è un caso che insieme ai seniores abbiamo incluso nella tre giorni a Decorata anche i nostri under 18, infatti, la fonte della giovinezza per questo sport e per questa società è da sempre il lavoro svolto con dedizione dai tecnici nei settori giovanili. Abbiamo l’orgoglio di rappresentare una città e una regione sui campi di rugby del centro e sud Italia e dobbiamo farlo sempre al meglio delle nostre possibilità. Iniziamo a farlo dal 31 agosto e dedichiamoci tutti insieme a far crescere la passione per la palla ovale innanzitutto con il nostro esempio non solo tecnico ma di correttezza dentro e fuori dal campo, perché un rugbista è rugbista sempre, non solo per la durata di una partita”.

A Decorata gli atleti campobassani alloggeranno presso la struttura ricettiva gestita dalle suore del paesino del beneventano e svolgeranno i loro allenamenti sul campo vicino al lago.

“Per metà settembre, come abbiamo sempre fatto in passato, contiamo di riportare in campo un po’ tutte le categorie in vista degli impegni ufficiali previsti per il mese di ottobre – ha poi precisato il presidente Suliani – e in questi giorni ci stiamo dedicando a rendere la nostra casa, il campo ex Romagnoli, maggiormente sicuro e adatto alla ripresa degli allenamenti”.

Anche quest’anno la palla ovale torna così a essere protagonista delle domeniche sportive dei campobassani, il tempo sta costruendo una tradizione e la passione di questa società e dei suoi atleti sta facendo il resto, l’ex Romagnoli, con il suo carico di storia sportiva e ricordi, è sempre più il luogo adatto come palcoscenico per la squadra di rugby della nostra città.