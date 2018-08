Ha visto le due guerre, la distruzione e la ricostruzione: 104 anni di nonna Raffaella, classe 1914

E’ una delle donne più longeve del Molise, e di sicuro è la più anziana di Capracotta. Raffaela Sozio ha tagliato il traguardo dei 104 anni: è nata il 30 luglio del 1914. Nella sua lunga vita ha visto le guerre, la distruzione e la ricostruzione. Ha conosciuto diverse ere e varie mode. Ha sempre condotto la sua famiglia attraverso gli anni tenendo il timone ben saldo, ancorato a quei preziosi valori di un tempo.

Per lei una grande festa di paese, con gli amici e gli amministratori. “I nostri nonni, – dice il sindaco di Capracotta Candido Paglione – sono i custodi del nostro passato. Ne conservano le memorie e le tradizioni e ci aiutano per questo a guardare avanti sapendo di essere fortemente ancorati al passato e ai suoi valori. Ne siamo perciò gelosissimi e anche per questo vogliamo festeggiare con lei e la sua famiglia questo importantissimo traguardo. Ci piace anche credere che questo ulteriore esempio di longevità sia, almeno in parte, dovuto al nostro ambiente naturale così salubre, così sano, al nostro cibo, alla nostra aria. Elementi che cerchiamo sempre di tenere ben presenti”.