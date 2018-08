Giornata di soccorsi in mare per gli uomini della Guardia Costiera di Termoli operativi alle Isole Tremiti, che proprio in questi giorni registrano il pienone di turisti ed evidentemente anche il clou delle emergenze legate alla vita di mare.

Dopo il salvataggio questa mattina di 5 giovani abruzzesi, la cui imbarcazione di diporto si è rovesciata per una falla nello scafo, nel pomeriggio sono stati tratti in salvo altri 7 ragazzi. Si trovavano tutti quanti a bordo di un gommone preso a noleggio per una escursione delle isole. Il mezzo ha avuto un blackout improvviso e all’altezza della Cala dei Benedettini, sull’isola di San domino, si è andato a schiantare contro gli scogli.

I ragazzi non sono più riusciti a governare il timone e hanno ripiegato arrampicandosi in tre sugli scogli della Cala, mentre altri 4 sono stati “recuperati” dal noleggiatore presso il quale avevano affittato il gommone, che sono riusciti a contattare. Minuti di apprensione terminati con l’arrivo della Capitaneria di Porto coordinata dal comandante Salvatore Pecorella, il cui mezzo ha riportato i protagonisti della disavventura sani e salvi al molo del porticciolo. L’intervento è terminato attorno alle 17 e 30.