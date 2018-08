Gatto intrappolato nel motore dell’auto, intervengono i Vigili del Fuoco

Era rimasto intrappolato nel motore di un’auto in sosta sul Lungomare Nord, di fronte agli stabilimenti balneari durante il pomeriggio di giovedì 23 agosto. Il felino era scappato lì forse spaventato dalle auto che viaggiavano in zona o per trovare riparo in vista della notte. Peccato però, che una volta entrato all’interno del cofano, non sia più stato in grado di uscire da solo.

Il suo miagolio ha attirato l’attenzione del proprietario della vettura che, mentre si accingeva a mettere in moto il mezzo per fare rientro nella propria abitazione, ha sentito un lamento provenire dal vano anteriore. Dopo essersi reso conto della situazione e dopo aver tentato, invano, di far uscire il felino dal motore, ha deciso di contattare i Vigili del Fuoco.

Giunti sul luogo, gli uomini del 115 hanno sollevato il cofano e, con manovre precise, sono riusciti a prendere in braccio delicatamente il felino, liberandolo dalla sua prigionia. Una disavventura terminata, fortunatamente, con un lieto fine. Purtroppo il problema dei gatti nei motori delle auto è frequente, soprattutto nel periodo invernale, ma soprattutto per cercare riparo in seguito ad un forte spavento.