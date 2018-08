Casa abbandonata diventata ricovero per gatti accanto al “Professionale” di corso Bucci

Si trova in uno dei cortili più caratteristici della città l’istituto professionale “Cuoco” di Campobasso. Eppure, la collocazione centralissima della scuola di corso Bucci (indirizzo odontotecnico, socio sanitario e commerciale) non è così vantaggiosa: l’ingresso per studenti e insegnanti si trova letteralmente attaccato a una vecchia struttura in pietra abbandonata da anni e diventata ricovero per i gatti che sempre più numerosi affollano il piazzale.

Animali tranquilli e sonnacchiosi per la maggior parte del tempo, tenuti lì da qualcuno che evidentemente li sfama, sono causa di uno sgradevolissimo odore di pipì che col caldo di questi giorni è ancora più persistente. A lamentarsi sono stati alcuni clienti del supermercato la cui entrata si trova sullo stesso cortile del “Cuoco”.

Non solo: la casa bassa vicino alla scuola è anche parecchio malmessa e rischia di diventare pericolosa per i ragazzi che tra qualche settimana torneranno ad affollare le aule del Professionale.