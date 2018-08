Stava scegliendo accuratamente la frutta da acquistare e portare a casa per il pranzo, al mercato accanto alla chiesa di San Timoteo a Termoli. Era intenta a guardare i prodotti, quando alla sua sinistra si è piazzato un uomo “grande e grosso – racconta la signora vittima del furto – poco dopo, sempre mentre attendevo per acquistare la frutta, una donna alta e robusta pure lei si è inserita tra me e il signore. Mi ha spinta tanto che io le ho detto di fare attenzione perchè per poco mi stava facendo cadere“.

Il tutto si è svolto in pochi secondi stamattina, martedì 28 agosto, nella piazza dove ogni giorno sono centinaia le persone che acquistano frutta e verdura, accanto al mercato del pesce. Proprio come la donna vittima del furto e residente nel centro cittadino, arrivata a metà mattina per la spesa quotidiana. “Appena dopo che la donna mi ha spinta, i due sono scappati via e ho capito che i movimenti non erano del tutto normali. Così ho controllato nella mia borsa e ho notato che il portafogli non c’era più. All’interno avevo i soldi per fare la spesa, meno di cinquanta euro, e qualche documento“.

Un nuovo caso di furto, con i metodi ormai noti ma che vanno a segno. “Avevo la cerniera della borsa aperta, ma non del tutto, lo spazio giusto tuttavia per inserire la mano dalla parte posteriore della borsa, spingermi e portarmi via il portafogli“. Tante anche le persone che in quel momento hanno asssitito alla scena, ma solo dopo hanno compreso il colpo messo a segno. La donna, rientrata a casa e amareggiata, sporgerà la denuncia ai Carabinieri. “L’unica cosa che posso dire – ammette in conclusione – è che bisogna stare attenti a qualsiasi cosa e guardare dovunque senza mai perdere l’attenzione“.