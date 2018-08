Furti, droga e codice della strada: controlli straordinari dei carabinieri

La settimana di Ferragosto, la più calda dell’anno in tutti i sensi, garantirà una presenza costante dei carabinieri per il controllo del territorio e in modo particolare delle località balneari, dove si prevede il maggior afflusso di turisti.

Attività antifurto, antidroga, verifiche finalizzate a scongiurare condotte rischiose al volante, che mai come in questi giorni costituiscono purtroppo una pratica diffusa, complici il numero della popolazione che aumenta vertiginosamente e l’elemento della distrazione, insieme all’abuso di alcol.

Sono gli stessi militari dell’Arma ad annunciare in questi giorni un servizio straordinario che è già cominciato e ha già dato i primi risultati. Nella tarda serata di ieri infatti a Petacciato Marina i carabinieri della stazione locale hanno controllato alcuni ragazzi il cui comportamento è apparso sospetto. Perquisiti, sono saltati fuori alcuni grammi di sostanza stupefacente e i giovani sono stati segnalati come assuntori di droga.