Una frenata brusca: potrebbe essere questa la causa dell’incidente avvenuto questa mattina, 29 agosto, intorno alle 13 e un quarto sulla statale 17. Probabilmente doveva svoltare e fare rifornimento al distributore di benzina presente sulla strada, in territorio di San Polo, l’automobilista che era al volante della Punto. E forse non ha ‘calcolato’ bene la velocità della vettura.

Per svoltare a destra, l’utilitaria è uscita fuori strada sbattendo prima contro un palo e finendo infine la sua corsa in un’aiuola.

La signora, molto spaventata, per fortuna è rimasta lievemente ferita, come hanno accertato i sanitari del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce Verde. Il personale medico ha prestato le prime cure alla 48enne di Sepino che viaggiava in auto da sola.