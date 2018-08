Fuori Sciandra, il nuovo capogruppo del Pd in Comune è Scurti

Oscar Scurti è il nuovo capogruppo del Partito Democratico al Comune di Termoli al posto di Antonio Sciandra, defenestrato dopo lo strappo consumato nei mesi scorsi sulla questione tunnel e referendum.

Ieri 31 luglio l’ufficialità di quanto si attendeva da tempo, vale a dire da quando Antonio Sciandra aveva assunto una posizione di contrasto con quanto deciso dall’amministrazione comunale a proposito del mancato referendum sulla riqualificazione del centro urbano termolese. Una posizione che è la stessa dell’ex deputata dem Laura Venittelli, della quale Sciandra è un fedelissimo.

Per Scurti decisivi gli appoggi dei consiglieri Salvatore Di Francia e Sebastiano Di Campli, mentre la presidente del Consiglio Manuela Vigilante, anche lei molto vicina a Laura Venittelli, ha preferito astenersi.

Oscar Scurti, 41 anni, era già stato candidato alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Termoli nel 2014, quelle che poi avevano visto vincitore Angelo Sbrocca. Sconfitto a quelle primarie, Scurti si era candidato nelle liste Pd a sostegno dell’attuale sindaco. Proprio come Sciandra, che attualmente resta in maggioranza e per ora ha fatto mancare il sostegno all’amministrazione Sciandra solo sulla questione tunnel.