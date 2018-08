Una serata calda, particolarmente calda dal punto di vista meteorologico, ha accolto migliaia di persone arrivate per il classico appuntamento dello spettacolo pirotecnico che chiude idealmente la festa di San Basso.

Assiepati con quasi un’ora di anticipo nei posti migliori, quelli con la vista panoramica sul mare per gli spari a picco sull’Adriatico, i turisti non hanno perso l’appuntamento come anche i termolesi e i tanti molisani arrivati sulla costa.

di 21 Galleria fotografica Fuochi San Basso









Quattro minuti prima della mezzanotte, lo sparo di richiamo per i ritardatari, chi deve trovare un posto e lasciare il telefono in tasca o tirarlo fuori per l’immancabile foto, diretta e video da pubblicare sui social.

Perché pure la magia di colori, luci e disegni nell’aria che illuminano il cielo e il mare vanno condivisi.

Un inizio soft, quasi “leggero”, come ha commentato qualche spettatore, ma con una dedica rosso fuoco per il “W San Basso, fino ad un crescendo di intensità, luci e colori. Il porto illuminato a giorno davanti agli occhi incantati i presenti.

E chi credeva di vedere il solito spettacolo pirotecnico si è dovuto ricredere davanti ai 40 minuti dello spettacolo per un gioco che ha incantato.