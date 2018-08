Frittura e fuochi a mezzanotte, stasera gran finale della Sagra del pesce

Serata conclusiva oggi 25 agosto dalle 20 per la consueta Sagra del pesce a Termoli. Già ieri, all’appuntamento della presagra sul piazzale di fronte al mercato ittico del porto termolese, buona affluenza di gente che ha potuto godere del menù al costo di 10 euro consistente in un vassoio con gamberi in pastella, pasta con sugo di cicale e totani con piselli.

L’evento curato dall’associazione Aqua42 ha visto anche l’intrattenimento musicale con dj set e balli. Ma il clou dell’evento più atteso dagli amanti del pesce è la serata di chiusura di oggi.

Sempre al porto sarà preparata la classica frittura al costo di 5 euro a porzione. A chiudere, allo scoccare della mezzanotte ci saranno i fuochi pirotecnici.