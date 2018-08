Francesco Iamartino è figlio d’arte, “nato con le mani in pasta”, viene da una famiglia di panificatori di Sant’Elia a Pianisi, un piccolo paese vicino Campobasso. Francesco, qui a Termoli, ha trovato una seconda città natale, ed oggi, 65enne, è padre di tre figli, ormai grandi, e soprattutto nonno di tre fantastici bambini. Cresciuto a farina e lieviti nell’attività di famiglia, il forno appunto, si è anche cimentato in altre attività come barista e pizzaiolo nel proprio paese d’origine. Tutto questo prima di trasferirsi a Termoli.

“Mio padre – racconta – aveva capito che i panifici erano attività con ottime possibilità di successo, erano tempi in cui il pane in casa si faceva sempre di meno, così come i dolci. Intuì, da attento commerciante, le prospettive che un centro più grande potesse offrire. Così vendemmo il panificio di Sant’Elia e decidemmo di investire su Termoli”.

Lui, Francesco Iamartino, è sbarcato nella cittadina adriatica nel 1977 e non se n’è andato più. Complice l’esperienza acquisita negli anni e lo spirito intraprendente Francesco, con il fratello Pasquale e le due sorelle Maria e Rosanna, acquistò al Borgo Vecchio quelli che oggi sono i locali della gelateria Cocco Bill e che ai tempi furono il loro primo forno. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il supporto di sua moglie Antonietta, che già incinta del loro primogenito, si buttò nell’impresa, dividendosi allo stesso tempo in madre, moglie e fornaia imparando, così, i trucchi del mestiere.

Lì, nel cuore pulsante di una cittadina che cominciava ad ingrandirsi e a svilupparsi, trovarono le loro speranze appagate, il lavoro non mancava e ancor di più trovarono una calorosa accoglienza da parte della gente del borgo: “Ricordo che il vicinato ci portava addirittura da mangiare poiché tra il tanto lavoro e i figli piccoli da accudire avevamo pochissimo tempo per cucinare e per curarci di noi stessi… Sono sempre stato innamorato del Borgo vecchio – aggiunge – e mi sono sempre trovato benissimo con tutti”.

Nonostante le difficoltà e i sacrifici che il lavoro di panettiere richiede, Francesco e tutta la sua famiglia si cimentarono in una nuova sfida: aprire un altro panificio a Termoli, quello che tutt’ora si trova nel quartiere di Difesa Grande e che veniva gestito dal fratello Pasquale e oggi dai figli Giovanni e Francesco.

Mentre il nuovo panificio prendeva piede “Le cose andavano bene, ma ad un certo punto ebbi un’intuizione che mi fu suggerita anche da un grande amico al quale sarò sempre riconoscente. Si trattava di rilevare il panificio del Corso Nazionale. Senza dire niente agli altri presi contatti con colui che vendeva l’attività e, valutata l’offerta, decisi di impegnare la caparra per il locale. Quando ne parlai a casa mi dissero “sei pazzo” e invece quella fu la mia fortuna”.

Corso Nazionale numero civico 56: qui nel 1980 viene inaugurato il forno Iamartino, che sta per festeggiare 40 anni di vita. Il fornaio era proprio lui, che impastava con un ceppo del lievito madre “dei miei genitori – racconta ancora – un lievito madre che ha 40 anni e che mi ha sicuramente portato fortuna”.

Regista di tutto, ha acquisito il forno ed è stato protagonista del suo sviluppo e della sua crescita con una clientela sempre più numerosa e riconoscente, che da sempre ha apprezzato e continua ad apprezzare tutti i suoi prodotti da forno. Una qualità dei prodotti che gli sono valsi numerosi riconoscimenti anche a livello nazionale. Una continuità nel mantenere un alto livello di professionalità ed un alto standard qualitativo che gli ha permesso di lavorare per così tanto tempo, dando lavoro, a sua volta, a molti dipendenti che si sono susseguiti negli anni e che gli sono da sempre riconoscenti. Oggi – rivela – è interessato a passare il testimone. Non perché l’attività non vada bene, anzi, ma perché dopo una vita di lavoro desidera concentrarsi su altro, a cominciare dagli impegni da nonno “Ma non ha alcuna intenzione di cedere lo storico forno al primo che capita. Come i miei genitori mi affidarono il compito di portare avanti la tradizione di famiglia, così ora io mi auguro che ci siano genitori che vogliano fare un investimento per i propri figli o che giovani pieni di forza ed entusiasmo vogliano, con piena coscienza dei sacrifici e degli impegni che l’attività di panificatore richiede, cogliere questa sfida”.

È un messaggio il suo, una possibilità da raccogliere, ma che, tiene a precisare, “non è alla portata di tutti, ma solo di coloro che oltre all’impegno quotidiano ci mettano anche passione, anzi una grande passione!”.

Francesco Iamartino oggi sta pensando di cedere il forno e godersi la pensione, visto che i figli sono già impegnati in altre attività. “Vorrei cedere la mia attività a persone meritevoli, che garantiscano la professionalità e la qualità dei prodotti che fino ad ora hanno contraddistinto il mio panificio. Termoli è la mia città, insieme con Sant’Elia, che mi ha dato moltissimo e mi auguro, con il rispetto che il paese merita, che questa attività che resiste da 40 anni possa finire nelle mani giuste”.