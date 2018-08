Fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole, chi e come può fare domanda

L’inizio dell’anno scolastico si approssima così come la spesa, onerosa per molte famiglie, dei libri per i propri figli.

Il Comune di Termoli informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti.

Possono accedere al beneficio dell’assegnazione i nuclei familiari il cui Isee non sia superiore a 10.632,94 euro.

I moduli per fare domanda sono disponibili sia nelle segreterie delle

varie scuole, sia nell’ufficio Istruzione del settore Politiche sociali, in piazza

Martiri delle Foibe.

Le domande compilate devono essere consegnate direttamente al Comune entro e non oltre il prossimo 15 ottobre.

Tutte le informazioni e i moduli sono disponibili nella sezione Avvisi del sito internet del Comune di Termoli al seguente link.