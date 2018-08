Fondo per la non autosufficienza, 2,5 milioni di euro liquidati agli Ambiti sociali

Grazie alla liquidazione del Fondo per la non autosufficienza per l’anno 2017 a favore degli Ambiti territoriali sociali, sono in arrivo i 400 euro per mensili per i care giver o la fruizione delle prestazioni di assistenza domiciliare. “Sono state liquidate, e già materialmente accreditate ai Comuni capofila dei sette Ats molisani, risorse per oltre 2,5 milioni di euro – spiega il presidente Toma – che potranno essere trasferite, all’atto dell’approvazione delle relative graduatorie, alle persone non autosufficienti per il periodo che va dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, nonché alle famiglie i cui figli minori vengano inseriti in un percorso di autonomia e ai soggetti gestori dei Centri socio-educativi per diversamente abili”.

Il provvedimento del Servizio regionale competente ha previsto una liquidazione del fondo per la non autosufficienza pari a 2.500.000,00 euro. “Si tratta – continua Toma – di una significativa inversione di tendenza rispetto ai tempi e alle modalità gestionali degli anni precedenti. Vengono superate le molte, troppe criticità registrate soprattutto con il programma 2016, i cui stanziamenti non sono ancora stati erogati agli Ambiti, in quanto imbrigliati nei tecnicismi del bilancio regionale”.

“Con un ulteriore provvedimento dello stesso Servizio regionale – conclude il governatore – sono state liquidate, sempre agli Ambiti territoriali, le somme riferite al primo trimestre (giugno/agosto 2018) assegnate ai 26 malati di Sla, che beneficiano di un programma dedicato all’interno del Fondo per la non autosufficienza”.