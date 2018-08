Finisce sui binari con l’auto: era ubriaco, senza patente e assicurazione. Denunciato

Ha perso il controllo della sua auto finendo sui binari che attraversano la periferia di Cantalupo nel Sannio. Cose che possono capitare a chiunque solo che l’automobilista in questione era ubriaco, senza patente e con il veicolo privo di assicurazione.

L’incidente avrà conseguenze più pesanti del solito per questo campobassano ‘spericolato’ che oggi pomeriggio è stato beccato dai carabinieri (foto Ansa) dopo essere uscito di strada nella provincia di Isernia.

Il suo tasso alcolemico era di tre volte superiore alla norma. Per questo dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza. Ma non solo: è stato denunciato anche perché privo di patente e come se non bastasse il veicolo è stato sequestrato.