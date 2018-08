Allo scoccare del contratto a tempo determinato, che per 500 precari della Fiat di Termoli termina il 5 agosto, è arrivata la risposta aziendale dopo una trattativa abbastanza faticosa con i sindacali. ecco la decisione finale: 135 lavoratori, finora con contratto di somministrazione, saranno assunti a tempo indeterminato a partire dal 20 agosto. 187 invece resteranno in fabbrica con un contratto a tempo determinato. Per 19 rinnovo del contratto di somministrazione.

Fino a qua, tutto sommato, buone notizie. La cattiva notizia riguarda i restanti 150 lavoratori: per l’ora l’esperienza in Fiat al momento è finita. Nessun rinnovo: dal 5 agosto resteranno a casa.

Il comitato esecutivo dello stabilimento di Termoli, con all’ordine del giorno i 500 lavoratori, si è riunito nella tarda mattinata di oggi il. Dopo una lunga discussione è stata ufficializzata la decisione e sono stati messi nero su bianco i numeri delle assunzioni.

“Il motivo per cui i 150 colleghi non verranno prorogati – la spiegazione della Uil Metalmeccanici – è che i volumi produttivi, rispetto al picco avuto qualche mese fa, stanno avendo una contrazione a causa del già previsto calo del diesel di cui l’uscita definitiva di scena è prevista per la fine del 2021. Al fine di non disperdere le professionalità e le competenze acquisite dai lavoratori attualmente operanti tramite contratto di somministrazione di lavoro, è stato firmato un accordo di bacino in cui saranno tenuti in considerazione in via prioritaria , per eventuali necessità future”.

Per i 150 mandati a casa uno spiraglio per il futuro, quindi, ammesso che le condizioni produttive subiscano una variazione di crescita

“Da parte nostra – aggiunge il sindacato protagonista della trattativa – faremo tutto il possibile affinché nei prossimi mesi anche costoro possano tornare al lavoro in Fca, non appena i volumi tornino a riprendersi”.

Quanto accaduto con i 500 precari metalmeccanici conferma in ogni caso, come ribadisce il sindacato, che alcuni punti di forza “storici” dello stabilimento di Rivolta del Re, come il motore Fire e il vecchio cambio C520, si stanno indebolendo. “Abbiamo chiesto di conoscere quanto prima attraverso la richiesta già fatta dalle segreterie nazionali ad Fca le missioni produttive del nostro plant.

Crediamo che lo stabilimento Fca di Termoli debba continuare ad essere un polo di eccellenza e di riferimento della meccanica all’interno del gruppo Fca. Il glorioso Fire e il cambio C520 che per anni hanno motorizzato milioni di vetture del gruppo hanno bisogno di sostituti che rilancino lo stabilimento di Termoli in maniera forte”.