A Colletorto quest’anno le feste estive hanno avuto l’ultima approvazione per essere realizzate. Dopo i tre incontri della commissione comunale di vigilanza utili anche a rispettare le nuove normative, il parere positivo per lo svolgimento degli eventi in paese è arrivato. Il comitato festa, la proloco e il gruppo storico hanno dovuto produrre una serie di documentazione per la sicurezza pubblica.

I luoghi di sicurezza sono stati individuati in largo Campanelli per i fuochi pirotecnici, corso Vittorio Emanuele III per il palco e largo Angioino per l’incendio della Torre. Il tutto nel pieno della sicurezza con la presenza del gruppo di volontari della Protezione Civile, dell’unità sanitaria di soccorso e con un coordinamento e una responsabilità di un tecnico con requisiti.

“Le associazioni organizzatrici – spiegano i promotori – si sono impegnate molto affinché in paese, anche se con nuove norme molto restrittive, continuassero le loro tradizioni estive. Un grande ringraziamento a tutta la commissione di vigilanza da tutte le associazioni“, hanno concluso.