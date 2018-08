In occasione dei festeggiamenti relativi al Ferragosto e ai fuochi pirotecnici dell’ ‘Incendio del Castello’ ci saranno modifiche alla viabilità.

Per mercoledì 15 agosto tramite ordinanza viene attivato il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo dei veicoli dalle 14 e fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie: via Cristoforo Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria via del Mare (rotonda del Trabucco), via Oliviero dall’intersezione con via Sannitica all’intersezione con via Cristoforo Colombo, via Magellano dall’intersezione con via Mascilongo all’intersezione con via Cristoforo Colombo, via Roma dall’intersezione con Corso Fratelli Brigida all’intersezione con via Regina di Savoia.

Il divieto di circolazione dei veicoli dalle 14 a fine manifestazione nelle seguenti vie: via Cristoforo Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria via del Mare (rotonda del Trabucco) in entrambi i sensi di marcia. Dalle 19 a fine manifestazione, ad eccezione dei veicoli dei residenti nelle zone interdette alla circolazione, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei disabili, dei veicoli specificatamente autorizzati, la circolazione stradale sarà regolamentata come segue: il traffico veicolare percorrente Corso Fratelli Brigida in direzione via Roma sarà deviato all’altezza di via Frentana previa segnalazione all’altezza di Corso Umberto I; via Oliviero dall’intersezione con via Sannitica all’intersezione con via Cristoforo Colombo; via Magellano dall’intersezione con via Mascilongo all’intersezione con via Cristoforo Colombo; il traffico veicolare percorrente Corso Vittorio Emanuele III in direzione di via Carlo del Croix sarà deviato in direzione stazione; il traffico veicolare percorrente la rotatoria di viale Marinai d’Italia sarà deviato in direzione Corso Vittorio Emanuele III – via Corsica – via Rio Vivo; il traffico veicolare percorrente via Maratona in direzione via Magellano sarà deviato in via Mascilongo; il traffico veicolare percorrente via Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via Maratona; il traffico veicolare percorrente via del Mare in direzione via Cristoforo Colombo sarà deviato in via Vespucci; il traffico veicolare percorrente via Vespucci in direzione via Cristoforo Colombo sarà deviato in via del Mare.

Sarà vietata la circolazione veicolare dalle 16 a fine manifestazione nel camminamento inferiore alle mura del Castello Svevo del Borgo antico (passeggiata dei trabucchi).

Apposita segnaletica, riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite, sarà collocata in prossimità delle intersezioni ricadenti lungo il perimetro delle zone interessate dai provvedimenti viabilistici.

Si ricorda che anche la sera del 15 agosto sarà possibile parcheggiare a Piazza del Papa o al parcheggio del cimitero e prendere le bus navette che, a ciclo continuo (tempo di percorrenza previsto 15 minuti) portano fino a Piazza Stazione. Il costo è di 50 centesimi per gli adulti mentre i bambini viaggiano gratis. La sera del 15 agosto il servizio navette sarà attivo dalle 21 all’1.30.