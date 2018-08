È stato un vero e proprio successo di pubblico presente il concerto di Fausto Leali ieri sera a Nuova Cliternia in occasione della festa della Madonna Grande. Nonostante il clima non proprio estivo, in migliaia hanno raggiunto la piazza per ascoltare dal vivo i brani storici del cantante alcuni dei quali famosissimi, come “Mi manchi” e “Ti lascerò”.

L’evento organizzato dal comitato con il patrocinio del comune e il supporto dell’ assessore Anna Saracino è andato anche oltre le aspettative degli organizzatori a cui il meteo aveva prospettato una difficile riuscita della serata. E invece il pubblico ha raggiunto la piazza e ha dimostrato di aver apprezzato la scelta e anche la serata.

Il 73enne cantante di origine bresciana ha fatto cantare l’intera piazza e ha ricevuto innumerevoli applausi.