Ex scuola di via Cirese come una giungla diventa pomo della discordia in maggioranza

Ratti e serpenti è ciò che giurano di aver visto i residenti di via Cirese, una traversa che si trova al quartiere Cep di Campobasso. La presenza di questi animali deriverebbe dal mancato sfalcio dell’erba, in particolare nei pressi della ex scuola che si trova lungo la strada nell’infopoint comunale. Ma anche nei cortili delle palazzine popolari.

Ha raccolto il malumore di chi ci vive il consigliere comunale Elio Madonna (Centro Democratico – centrosinistra) a cui gli abitanti di via Cirese – dice lui stesso – si sono rivolti affinché facesse sentire la sua voce in Municipio.

“Cosa che ho fatto purtroppo senza ottenere risposta. Ho interpellato a voce il sindaco Antonio Battista e il direttore della Sea, Stefano Sabatini. La gente viene da me meravigliata e io mi vergogno di stare in questa maggioranza perché hanno ragione a lamentarsi. Se questa amministrazione comunale, alla quale ho garantito, sempre, il mio voto in Consiglio comunale, non riesce e non vuole risolvere i problemi dei cittadini, non può più avere il mio consenso”.

Questa mattina, 28 agosto, via Cirese, risultava in parte pulita “ma era da tempo che chiedevamo un intervento” ha riferito una residente confermando erba altissima fino a pochi giorni prima. Madonna, tornando vicino all’infopoint nel pomeriggio della stessa giornata ha confermato che vicino alla scuola chiusa i gardinieri comunali non hanno pulito adeguatamente.

Insomma, ormai Madonna è sul piede di guerra con la sua maggioranza. Sebbene non confermi l’intenzione di passare (anzi, di ripassare, visto che nelle due legislature precedenti è stato eletto con Fi e Pdl, ndr) col centrodestra alle elezioni comunali dell’anno prossimo, sul punto è lapidario: “Con chi starò sono problemi miei tanto dovunque io mi candidi, destra o sinistra, alla fine esco sempre perché sono vicino ai piccoli problemi della gente”.