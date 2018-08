Lo avevano arrestato per aveva evaso i domiciliari il 20 agosto. A segnalare la sua presenza fuori dall’abitazione il titolare di un bar in cui era andato a ubriacarsi e infastidire la clientela.

Ieri mattina, 22 agosto, la convalida dell’arresto di T.L., 29enne campobasso per il quale il giudice ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari stavolta con braccialetto elettronico in grado di segnalare alla Questura eventuali spostamenti sospetti del pregiudicato.

Ma anche in questo caso la misura cautelare non è bastata a tenerlo a bada: appena mezz’ora dopo essere stato accompagnato a casa da alcuni agenti della Volante al 113 è arrivata una telefonata che avvisava la Polizia della fuga.

T.L. è stato rintracciato in via De Gasperi, portato negli uffici di via Tiberio e denunciato in stato di libertà per essersi reso responsabile nuovamente di evasione. Non solo: è stato anche arrestato per l’esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza di Campobasso in sostituzione della misura della detenzione domiciliare relativa ad un precedente procedimento penale, nel quale risulta imputato per maltrattamenti in famiglia, minaccia e stalking.

Il 29enne questa volta è finito dietro le sbarre del carcere di via Cavour.