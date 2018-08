Evade i domiciliari e va a ubriacarsi al bar: arrestato 29enne

Non solo ha violato il regime di arresti domiciliari, ma si è anche ubriacato e creato problemi in un bar di Campobasso.

E’ stato arrestato dagli agenti della Volante T.L., 29enne del capoluogo, responsabile del reato di evasione. L’uomo, già in detenzione domiciliare e denunciato in stato di libertà qualche giorno prima, si è nuovamente allontanato dalla sua abitazione per recarsi in un locale pubblico dove, in preda ai fumi dell’alcol, si è messo a dar fastidio agli altri avventori.

Il gestore dell’attività non ha potuto far altro che chiamare la polizia che lo ha portato in Questura e arrestato. Non solo: oltre al reato penale, è stato anche multato per manifesta ubriachezza e segnalato alla Prefettura di Campobasso per i provvedimenti di competenza sulla patente di guida.