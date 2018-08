Eroina in città: segnalati tre consumatori per il possesso illegale di stupefacenti

Continua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: diverse sono state le segnalazioni da parte della Squadra Mobile di Campobasso.

Tre in particolare relative al possesso di eroina rinvenuta addosso a un 32enne, un21enne e un 40enne del capoluogo.

Personale della squadra Volante ha anche denunciato in stato di libertà un 30enne responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, per ragioni che non si conoscono, avrebbe infastidito turisti e visitatori durante una festa popolare insultando anche la polizia arrivata a calmare il suo umore inquieto.