E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, domenica 26 agosto a Bonefro il Palazzetto “S.Nicola”, una struttura sportiva ristrutturata, con copertura ad archi in acciaio e telo con pareti laterali apribili, gradinata per il pubblico ed area di gioco con pavimentazione in erbetta sintetica.

L’area sportiva appena realizzata si trova in prossimità del campo di calcio in Contrada Pantano, dell’ex Centro Comunitario Santa Lucia e della struttura di formazione della Protezione Civile e della sezione Avis di Bonefro, dell’area sosta camper e dell’eliporto, completa quindi un centro polifunzionale attrezzato e sfruttabile anche in situazioni di emergenza come polo intercomunale. L’intervento è stato progettato dall’architetto Giuseppe Zingaro e realizzato con finanziamenti comunali e regionali.

L’inagurazione, presenziata dal sindaco di Bonefro Nicola Giovanni Montagano e dall’Assessore Regionale Vincenzo Niro, è avvenuta con il primo “Memorial Mohamed”, un torneo di calcio con premiazione finale, al quale hanno partecipato settanta ragazzi divisi in squadre, in memoria di un giovanissimo di S. Croce di Magliano scomparso di recente iscritto alla Asd Futura Team.

La manifestazione, organizzata da associazioni sportive locali, ha avuto un grande afflusso di pubblico.