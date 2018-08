Lo scorso dicembre i Carabinieri del Nas ne ordinarono la chiusura: il bagno pubblico di via Palombo era inagibile a causa di un ‘tappeto’ di feci e siringhe usate abbandonate sul pavimento da qualche tossicodipendente. Così come erano inutilizzabili le toilette di fronte al carcere, nell’incrocio tra via Cavour e corso Bucci. Sporchi, rotti e puzzolenti: quei servizi igienici al centro della città capoluogo sono uno spettacolo indecente.

Incalzata per l’ennesima volta dal Movimento 5 Stelle a porre fine a quella che venne definita dal consigliere Simone Cretella “una vergogna senza fine”, l’amministrazione annunciò davanti al Consiglio comunale “un piccolo intervento di manutenzione” propedeutico ad un intervento più profondo.

I soldi per rimettere a nuovo le toilette pubbliche di via Cavour e di via Palombo sono finalmente spendibili: 100mila euro che saranno utilizzati per il progetto esecutivo approvato oggi, 7 agosto, dalla giunta di palazzo San Giorgio su proposta dell’assessore Pietro Maio.

Proprio il titolare dei Lavori pubblici spiega in una nota inviata alle redazioni giornalistiche come saranno utilizzati i fondi: “Oltre al ripristino del decoro, verranno rifatti gli impianti idrici, sanitari ed elettrici”.

Il Comune ha deciso di tutelarsi pure dai vandali che a Campobasso spesso e volentieri danneggiano le opere pubbliche. “I bagni di via Cavour – ha aggiunto ancora Maio – saranno dotati di sistema di accesso (sia per uomini che per donne) attraverso tornelli automatizzati e saranno anche installate telecamere per videosorveglianza che garantiranno la sicurezza impedendo eventuali atti vandalici. Si tratta di lavori che da tempo erano attesi dalla cittadinanza in considerazione della vetustà dei due bagni e del degrado dovuto anche alla continua manomissione da parte di vandali che ne hanno compromesso la fruibilità. I due interventi fanno parte di una serie di opere che andranno a migliorare sensibilmente l’utilizzo in sicurezza delle due strutture pubbliche”.

I lavori partiranno non prima di qualche settimana: a breve, come hanno riferito da palazzo San Giorgio, seguiranno le procedure per affidare l’appalto.