Si sono conclusi, martedì 31 luglio, gli appuntamenti in programma per il primo ciclo del progetto di educazione ambientale del Comune di Montenero di Bisaccia ‘Educare in riva al mare’, promosso dalla Bottega degli Incanti.

I primi tre appuntamenti, tenutisi sulla spiaggia di Montenero di Bisaccia, hanno visto la partecipazione nella giornata di martedì 24 luglio dell’associazione Ambiente Basso Molise con il suo instancabile presidente Luigi Lucchese; venerdì 27 luglio di Legambiente Molise; infine, martedì 31 luglio, della Bottega degli Incanti che ha affrontato la tematica principe del progetto, ‘L’uomo e il mare’.

L’incontro con Ambiente Basso Molise del 24 luglio, di carattere conoscitivo ma al contempo ludico e ricreativo, ha avuto al centro il Fratino: un piccolo limicolo che abita le nostre coste, in forte rischio di estinzione, per la cui tutela l’associazione ambientalista bassomolisana si batte da anni.

L’incontro con Legambiente del 27 luglio è stato incentrato interamente sui rifiuti, sulle attività di riciclo e di raccolta consapevole. Dopo una prima fase di presentazione e di informazione sulle corrette modalità di smaltimento, di riutilizzo o di inutilizzo di determinati materiali, “i piccoli partecipanti hanno “giocato” a rispettare, amare e saper vivere la nostra Madre Terra”. In tale contesto sono state realizzate delle piccole lanterne esclusivamente con materiali di riuso.

L’appuntamento con lo staff della Bottega degli incanti del 31 luglio si è sviluppato invece sulla tematica ‘L’uomo e il mare’, “parlando – spiegano dall’associazione – della storia della terra in un affascinante viaggio ricco di esseri speciali, cambiamenti straordinari ed evoluzioni sorprendenti che hanno portato il nostro pianeta, con tutti i suoi abitanti, fino ai giorni nostri”.

Riflettendo sulle conseguenze delle attività umane sulla Terra sono stati proposti giochi e disegni con bolle di sapone ‘fatte in casa’ a basso impatto ambientale.

Agli incontri in programma per questo primo ciclo di appuntamenti hanno partecipato non solo bambini e ragazzi ma anche diversi genitori, attratti dalle attività proposte. Agli eventi ha preso parte anche l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

La Bottega degli Incanti rinnova l’appuntamento al secondo ciclo di attività, in cui verranno replicate le attività di luglio, in particolare venerdì 3 agosto con Ambiente Basso Molise e “Una casa per il Fratino”; martedì 7 agosto con le tante sorprese proposte dalla Bottega degli Incanti e venerdì 10 agosto con Legambiente per l’evento “Rifiuti: riciclo e raccolta consapevole”.

Il punto di incontro sarà sempre lo stesso, alla Marina di Montenero di Bisaccia – Costa Verde (spiaggia libera zona Hotel Strand – Camping Costa Verde) dalle ore 17 alle ore 19. La partecipazione è completamente gratuita.