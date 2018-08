Dopo Jacovitti, la statua di Gennaro Perrotta. Martedì lo svelamento su Corso Nazionale

Un’altra statua di un celebre termolese prenderà posto sul Corso Nazionale di Termoli.

Si tratta di Gennaro Perrotta e martedì 28 agosto, alle ore 19, ci sarà lo svelamento della statua lui dedicata. La statua verrà collocata all’angolo tra corso Nazionale e via XX Settembre.

L’idea di far realizzare monumenti in bronzo dei termolesi illustri è del sindaco Angelo Sbrocca e la statua dedicata al noto grecista Gennaro Perrotta è la seconda dopo quella di Benito Jacovitti che, dal giorno della posa, non ha mai smesso di essere al centro dell’attenzione con centinaia di turisti e cittadini che scattano foto e fanno la fila per sedersi sulla panchina accanto al celebre fumettista.

Gennaro Perrotta, nato a Termoli nel 1900, conseguì la maturità a 16 anni appena compiuti nel liceo classico di Lanciano, venendo subito dopo ammesso all’Istituto di studi superiori di Firenze. A soli 20 anni divenne docente di lettere classiche nei licei. In seguito fu nominato Preside del Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso e, tra il 1930 e il 1936, ottenne numerose cattedre universitarie tra Catania, Cagliari e Pavia. Nel 1938 gli venne assegnata la cattedra di letteratura greca del defunto Ettore Romagnoli all’università di Roma. I suoi numerosi scritti sui lirici e tragici greci si sono rivelati indispensabili per la comprensione della metrica classica. Il liceo classico di Termoli è intitolato a lui.