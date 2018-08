Donne, voucher per conciliare casa e lavoro. C’è l’avviso dell’Ambito sociale

L’Ambito territoriale sociale di Termoli ha pubblicato un Avviso pubblico per la Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne.

Si tratta di un’opportunità rilevante sia per le persone in cerca di lavoro, sia per le persone occupate, in particolare laddove vi sia una esigenza di cura di persone a carico.

“Tale intervento è volto a sostenere le donne (inattive, disoccupate, occupate), che hanno in carico lavori di cura familiare per favorire la partecipazione delle stesse a percorsi di politica attiva o facilitare la loro partecipazione al mondo del lavoro, rafforzando e favorendo i processi di partecipazione attiva della componente femminile della popolazione al mercato del lavoro e il rafforzamento delle condizioni di permanenza nel lavoro da parte delle donne”, spiegano in una nota dal Comune di Termoli, capofila dell’Ambito sociale.

L’intervento prevede la concessione di voucher per l’acquisizione di servizi di cura e assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti – e assistite in Adi (Assistenza domiciliare integrata, ndr) nell’anno solare in corso – che sono presenti all’interno del nucleo familiare. Il beneficio è finalizzato dunque ad acquistare prestazioni di assistenza presso soggetti che erogano servizi per l’assistenza domiciliare.

L’intervento, che mira alla conciliazione di famiglia e lavoro per le donne che gestiscono con difficoltà questa ‘doppia presenza’, “contribuirà oltre che a favorire il miglioramento dei tempi di vita lavoro anche a fare emergere il sommerso connesso a tali tipologie di prestazioni”.

I destinatari dell’Avviso sono le donne residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli (ovvero Termoli, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna) che alla data del 6 agosto scorso – data in cui è stato pubblicato l’Avviso regionale nell’Albo Pretorio online della Regione Molise – abbiano un’età compresa tra 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti, che siano inattive, occupate o disoccupate (come specificato nell’Avviso) e che, appunto, si trovino nella condizione di assistere un anziano con il quale sussiste un rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado che sia in condizione di non autosufficienza, assistito in Adi e con un età superiore ai 65 anni.

Le domande potranno essere presentate dal 29 agosto al 28 settembre (entro le ore 12).

I moduli sono disponibili negli uffici di Segretariato sociale facenti parte dell’Ambito Sociale di Termoli. Sono inoltre scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Termoli alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Tutte le informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda sono disponibili nella sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli.