Disinfestazione adulticida nella notte di martedì 21 agosto

Dalle ore 23 di domani, martedì 21 agosto, alle ore 5.30 di mercoledì 22 agosto, sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Termoli.

Ai cittadini viene raccomandato di: non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere le finestre chiuse; tenere gli animali domestici riparati; evitare di stendere la biancheria; evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Le macrozone individuate, saranno trattate con il seguente ordine: con una prima macchina dalle ore 23,00 c.ca alle 01,00 c.ca: zona Difesa Grande / Pantano Alto; dalle ore 00,30 c.ca alle 02,00 c.ca: via S. Francesco e zone attigue; dalle ore 01,30 c.ca alle 03,00c.ca: Zona Termoli Sud (zona compresa tra via delle Acacie/ Via Corsica + zone attigue); dalle ore 02,30 c.ca alle 03,30 c.ca: Zona Ospedale (via Asia / via S. Francesco/ V.le Padre Pio/ V. Ponza); dalle ore 03,00 c.ca alle 04,00 c.ca: Zona compresa tra Via Madonna delle Grazie e via Molinello; dalle ore 04,00 c.ca alle 05,30 c.ca: Zona compresa tra Via Molinello / V. S. Elena/ via Rio Vivo + zone attigue.

Mentre con una seconda macchina saranno coperte le seguenti zone: ­dalle ore 23,00 c.ca alle 01,30 c.ca: Piano di Pretara fino a Viale Pertini / C.da colle della torre / C.da Porticone; dalle ore 01,00 c.ca alle 02,30 c.ca: Zona bassa di V. Pertini (fino a via Mincio – Via Adige e zone attigue); dalle ore 02,00 c.ca alle 04,00 c.ca: Zona compresa tra Via Canada e V. Madonna delle grazie + zona da via Martiri della Resistenza fino alla ferrovia; dalle ore 03,30 c.ca alle 05,30 c.ca: Zona centro storico compresa tra la ferrovia fino al porto.