Sulla spiaggia del lungomare nord, nei pressi del grattacielo, da qualche giorno c’è un delfino spiaggiato ormai senza vita. Nei giorni scorsi è stato trovato da alcuni bagnanti che scelgono quel tratto di arenile per trascorrere le giornate al mare, ma nonostante le numerose telefonate fatte alla Capitaneria di Porto e al Comune nessuno è intervenuto a rimuovere la carcassa dell’animale.

Quando l’animale è stato notato, chi era sul bagnasciuga ha tentato di intervenire, ma ormai senza possibilità di salvarlo. Per questo l’unica cosa da fare era portarlo via, ma le richieste di verifica e di intervento si sono rivelate vane perchè nessuno nelle ore successive è arrivato sul posto. Nemmeno nei giorni successivi, tanto che a causa del cattivo odore emanato dalla carcassa, chi era lì ha scelto di intervenire da solo e di ricoprire l’animale con la sabbia, sistemandolo in un’area indicata da alcuni bastoni a delimitare l’area.