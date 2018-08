Cuccioli abbandonati: indagini dei Forestali in corso. Si rischia fino a un anno di carcere

Ci sono indagini in corso per capire chi è che ha abbandonato sul ciglio di una strada che attraversa il comune di Roccamandolfi (Is) una cucciolata di cani. I piccoli animali di razza meticcia, sette i tutto, sono stati trovati dai carabinieri forestali mentre perlustravano le vie meno battute del paese.

Dopo averli messi al riparo da una morte certa i militari hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto.

Purtroppo in estate il fenomeno dell’abbandono è più diffuso anche se stavolta le difficoltà nella gestione di una cucciolata con le vacanze potrebbe non essere la causa. Capita anche, infatti, che i proprietari di animali non sterilizzino le femmine pensando che ci si può disfare dei nuovi nati con facilità. E ignorando, forse, che qualora venissero identificati rischiano una pena fino ad un anno di arresto, così come previsto dall’attuale normativa in tema di maltrattamenti e abbandono di animali.