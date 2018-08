Scatta domani pomeriggio 26 agosto la Coppa Italia di serie D che vede impegnate tre formazioni molisane con tanto di derby nostrano fra Olimpia Agnonese e Campobasso, mentre Anagni-Isernia è l’altra gara in programma.

Attesa al Civitelle di Agnone per la prima sfida stagionale contro i Lupi. Calcio di inizio alle 16 e gara secca senza appello. Se al 90’ il punteggio sarà di parità, allora si andrà direttamente ai calci di rigore.

I rossoblù di mister Mandragora si presentano al debutto ufficiale della nuova stagione con numerose assenze. Mancheranno, tra gli altri, il centrocampista senegalese Diop, l’esterno juniores Morra e il difensore Giacobbe. Un centinaio i tifosi campobassani che dovrebbero affrontare la trasferta per sostenere il Lupo nella prima uscita della stagione 2018/2019.

Anche fra i granata ci saranno delle defezioni. Il tecnico Mecomonaco dovrà rinunciare ad almeno tre under, fra cui la promessa Antonelli, cresciuto nel vivaio del Foggia. Chi passa il turno incontrerà in quello successivo il Cerignola in trasferta il prossimo 2 settembre. Anche le prime due domeniche del mese prossimo saranno infatti dedicate alle Coppa Italia dilettanti, mentre il campionato di serie D scatterà solo il 16 settembre.

A completare il quadro sulle molisane in campo domani c’è l’Isernia che andrà a giocare in terra laziale. Match ostico per i ragazzi dell’allenatore Silva, ex Ascoli e Campobasso. Confermate le bandiere Iaboni e Fazio, l’undici pentro vanta in rosa gente come Lanni e Frabbotta, ma ha bisogno di rinforzi davanti. Possibile l’arrivo dell’attaccante argentino Cristaldi già lunedì, ma per la gara di domani, i biancocelesti dovranno tentare il colpaccio facendo di necessità virtù. Chi vince quest’incontro domenica 2 settembre sfiderà il Cassino in trasferta.