Coppa Italia regionale, ecco i gironi delle due termolesi

Sono stati pubblicati i calendari di coppa Italia regionale, competizione che come di consueto dà il via alla stagione calcistica molisana. Si comincia nel week end del 25 e 26 agosto, due settimane prima del via ufficiale dei campionati di Eccellenza e Promozione.

Il Città di Termoli è stato inserito nel girone “B” e giocherà il primo contro sul campo del Trivento, mentre domenica 2 settembre sarà impegnato ancora in trasferta contro il Comprensorio Vairano. Ultima gara del girone mercoledì 19 settembre allo stadio Cannarsa contro il Roseto.

Il Termoli 2016 disputerà invece il girone “F” e affronterà nell’ordine il Tre Pini Matese e la Polisportiva Gambatesa in casa nei primi due turni e in trasferta il Quattro Torri Chieuti per chiudere il raggruppamento, con le stesse date già citate.