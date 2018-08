Coppa Italia, è subito derby Agnone-Campobasso. Lupi, 4-2 col Pietramontecorvino

Per gli appassionati di calcio e della serie D il 19 agosto è la data da segnare sul calendario: è il giorno in cui riprenderà la stagione agonistica. Dopo la pausa estiva di torna in campo per la Coppa Italia.

“La formula della competizione, vinta nella passata stagione dal Campodarsego, è stata confermata in pieno”, si legge nel comunicato della Lega nazionale dilettanti. Si parte il 19 agosto (ore 16) con le 48 sfide del turno preliminare. E’ in questa fase che saranno impegnate le molisane: sarà subito derby Agnone-Campobasso, mentre l’Isernia affronterà l’Anagni in terra ciociara.

Il 26 agosto si giocherà il primo turno: in tutto 55 gare che vedranno coinvolte le vincenti del preliminare, le 8 partecipanti alla Frecciarossa Cup (tranne l’Imolese ripescata in Serie C) ed il San Donato Tavarnelle, finalista della passata edizione. Il 18 maggio la finale.

Ancora in alto mare invece la composizione dei gironi e del calendario del campionato di serie D, molto probabilmente se ne parlerà dopo Ferragosto.

Intanto, questo pomeriggio i rossoblù sono stati impegni nel secondo test amichevole (foto in pagina). Complici i carichi di lavoro, il Pietramontecorvino, squadra di Eccellenza, ha messo un po’ in difficoltà la formazione allenata da mister Mandragora che inizialmente si è affidato a questo undici: Pezzella, Antonelli, Del Prete, Diop, D’Orsi, Allocca, Da Dalt, Danucci, Branicki, Improta, Minichillo. Pugliesi avanti nella prima mezz’ora per 2 a 1 (gol di Improta), poi il Campobasso rimonta e batte l’avversario con Da Dalt e la doppietta di Branicki. 4-2 il risultato finale.