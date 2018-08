Controlli su treni e scali ferroviari: due arresti e sette denunce nel bilancio di Ferragosto

Sono state denunciate sette persone e arrestate altre due durante le vacanze di Ferragosto dalla polizia ferroviaria.

Il bilancio tracciato nel periodo compreso tra il 9 e il 19 agosto mostra quanto sia stata intensificata l’attività di prevenzione e repressione di fenomeni illegali negli scali ferroviari e a bordo dei treni sui quali sono saliti anche i cani antidroga e anti esplosivo.

Controllate e identificate oltre 5500 persone ritenute sospette, di queste 680 erano stranieri, dei quali 1 rintracciato in posizione irregolare sul territorio nazionale.

Oltre ai due arresti e le sette denunce sono stati sequestrati circa 50 grammi di cannabinoidi ed elevate 12 sanzioni amministrative.

Sono stati, inoltre, effettuati 261 servizi di vigilanza nell’ambito degli Scali ferroviari viaggiatori e merci, impiegando 143 pattuglie, mentre 13 sono stati quelli specifici di antiborseggio nelle stazioni. Su 54 treni viaggiatori del trasporto regionale è stata assicurata la presenza di pattuglie della Polizia Ferroviaria.

L’attività della Polizia Ferroviaria, quindi in questo periodo, è stata improntata anche all’assistenza di persone in difficoltà, deboli, senza fissa dimora, che gravitano in ambito ferroviario, nonché verso i tanti viaggiatori, italiani e stranieri, che si sono rivolti agli agenti per richieste di aiuto in relazione allo smarrimento di bagagli, documenti, telefoni cellulari, ecc., ma anche per essere rassicurati in ordine alle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario in generale.