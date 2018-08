Contro Certa Retorica

di Antonio Andriani

Si, tollerar mi tocca, la retorica

non può che giungere da quelle voci,

molli così non ne conosco, danno

fumo negli occhi per fare denari.

Evviva ‘l potere e chi lo accarezza,

lunga vita ai ruffiani, dai bei visi

s’evince che sbandierano vittoria.

Prima farò nomi, e poi i soprannomi!

Andri280818 Parafrasi = retorica intesa come atteggiamento dello scrivere o del parlare, o anche dell’agire, improntato a una vana e artificiosa ricerca dell’effetto con manifestazioni di ostentata adesione ai più banali luoghi comuni. Non come disciplina del parlare o dello scrivere, fondamento di gran parte dell’educazione letteraria dall’antichità classica fino a un’età molto recente.