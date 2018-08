E’ stato breve, ma intenso. Ma soprattutto è stato. Perché un San Basso che non si apre con la processione in mare è un San Basso a metà. Con una festa senza il suo punto nodale, il centro di tutto. Quello che i termolesi e soprattutto i pescatori attendono per tutto l’anno, per avere la benedizione dal Santo patrono sul mare, sui pescatori e sulla città. E quest’anno seppur breve la processione a mare non è mancata e la tradizione è stata rispettata per l’apertura dei festeggiamenti dedicati al santo patrono.

Le nuvole del primo mattino, quando prestissimo i termolesi si sono svegliati, non promettevano nulla di buono. Le previsioni meteo lo avevano annunciato per venerdì 3 agosto: nuvole e vento. Che tradotto significa mettere a rischio la processione nell’Adriatico a causa del mare grosso e quindi il pericolo di non potere uscire. Chi è sceso al porto era in attesa di una decisione, ma in cuor suo – volgendo lo sguardo verso il cielo – sperava di poter salpare e portare il santo in mezzo al mare, per gettare la corona di alloro e rendere omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita in mare.

di 33 Galleria fotografica San Basso 2018









Lo spirito, vento e nuvole o sole e caldo, è sempre lo stesso: barche vestite a festa, bandierine, cappellini ed occhiali con l’immancabile maglia che omaggia il santo con l’effige riprodotta pronti a festeggiare a bordo e pure in banchina il santo patrono. L’atmosfera è quella di sempre, di festa e si sente sempre e comunque, nonostante il grigio del cielo.

Quando gli spari hanno annunciato l’uscita del santo dalla cattedrale, la speranza si è fatta certezza. San Basso è arrivato al porto ed è salito sul Pegasus, quel motopeschereccio che aveva scelto qualche settimana prima per la classica traversata in mare. E con lui anche il sindaco Angelo Sbrocca, il vescovo Gianfranco De Luca e pure il parroco della cattedrale don Gabriele Mascilongo, insieme al presidente della Regione Molise Donato Toma al suo battesimo da governatore sulla barca del Santo: “Questa festa richiama tanta gente, non solo del Molise, nella città che è la perla dell’Adriatico”, il commento del presidente poco prima di imbarcarsi e di raggiungere la parte alta della barca per una traversata che è stata particolarmente movimentata.

Pochi, ma immancabili gli scatti con il cellulare, qualche selfie tra le forze dell’ordine ma con l’attenzione di reggersi forte e rimanere ben saldi per la breve camminata. Usciti all’esterno del porto, i pescherecci, scortati anche dall’elicottero della Guardia di Finanza per un controllo dall’alto e dalle piccole imbarcazioni, hanno fatto un breve ma intenso viaggio. Il tempo di gettare in mare la corona d’alloro, recitare la preghiera in memoria dei caduti in mare e si rientra.

La barca attracca al porto ed è l’ora della festa, quella con il buffet a bordo. “Che non potevamo fare prima per il maltempo – spiega Antonio D’Ippolito, armatore del Pegasus – sono contento di come sia andata – aggiunge quando la sua imbarcazione e le altre che lo hanno accompagnato sono rientrate in porto – stanotte tra il caldo e la preoccupazione ero sveglio dalle 4.30. Ma San Basso è una festa, ed è giusto che pure se per poco sia andato in mare”.

La sua famiglia a bordo con lui non c’è, sua moglie e i suoi figli non lo hanno accompagnato “perché avevo paura che i ragazzi potessero stare male”, ma appena attraccati hanno raggiunto la barca per la festa. Lui, tranquillo e con il volto disteso, ha lasciato il comando al comandante, solo in cabina e al timone a governare una piccola flotta di imbarcazioni al suo seguito.

I popolo termolese si avvicina sulla barca per un saluto e una preghiera a San Basso. E tra i tanti sale a bordo anche Lucia, nove mesi appena e una maglia che spiega tutto. “Il mio primo San Basso”. Lei volge lo sguardo a quel santo tanto grande e colorato, con gli abiti oro e bordeaux, resta quasi incantata. E’ solo il primo di una lunga serie.