Comunità montane, De Chirico: “Nuovi commissari ci costeranno 2mila euro al mese ciascuno”

Dopo la nomina dei commissari liquidatori delle comunità montane, il consigliere regionale Fabio De Chirico (M5S) porta i conti e dice che Carlo Perrella, Pompilio Sciulli, Domenico Marinelli e Giovancarmi Mancini costeranno alle casse pubbliche duemila euro al mese ciascuno.

Ricordando il processo di estinzione e liquidazione degli enti territoriali “partito nel lontano 2011”, De Chirico evidenzia “il fallimento degli obiettivi prefissati dalla legge del 2011 e dalla legge n.22/2012 che disponeva: ‘La Giunta regionale ha facoltà di prorogare la gestione liquidatoria delle soppresse Comunità montane il cui personale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta ancora in servizio, per il solo periodo necessario al completamento della mobilità dello stesso’”.

Ma le giunte regionali in questi anni non hanno fatto altro che rinominare i commissari secondo la logica dello spoil system “ per non ammettere che la gestione transitoria è stata un totale fallimento per via dei 6 anni di ritardo dalla prima scadenza. In merito ad alcune azioni, peraltro, ci sono molte perplessità sulla loro regolarità amministrativa visto che si è andati oltre l’esclusivo compito del completamento della mobilità del personale. Mi viene in mente l’esempio della Comunità Molise Centrale, proprietaria dell’unica discarica pubblica sul territorio e affidataria della gestione della stessa a una società privata”.