Comitato Scuole sicure: “Subito task force per tutti gli istituti scolastici”

Chiedono l’istituzione di una task force regionale e provinciale per monitorare tutte le scuole del capoluogo e nella provincia: è la richiesta dei comitati “Scuole sicure” (regionale e nazionale) dopo il terremoto del 16 agosto scorso. Sisma che ha riportato prepotentemente alla ribalta i tema della sicurezza in particolare a Campobasso dove le scuole sono già oggetto di una specifica indagine affidata all’università per esaminare lo stato di salute dei nostri istituti.

“Quanto richiesto – spiega il referente dei comitati Nicola Simonetti – risulta oltremodo necessario, proprio nell’imminenza dell’inizio del nuovo anno scolastico. La popolazione scolastica, e non solo, ha l’esigenza ed il diritto di conoscere lo stato delle strutture e dei manufatti edili, che li vedranno nel loro interno per molte ore. I dati, così raccolti, saranno diffusi alla popolazione residente. Non ci possiamo permettere altri risentimenti o ripensamenti su cosa avremmo potuto fare e non è stato fatto. Adesso è il momento di costruire nuove basi per la sicurezza di Stato”.